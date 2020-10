De Nederlandse spaarmarkt lijkt weer wat tot rust gekomen na de forse uitslagen die eerder dit jaar te zien waren. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het totale spaarsaldo is in de maand augustus licht opgelopen, zoals de trend al jaren is. "Ten opzichte van de forse uitslagen van dit voorjaar lijkt er wat rust gekomen", zegt een woordvoerder van DNB donderdag.

Eind augustus stond er op de gezamenlijke bankrekeningen een duizelingwekkende 388,8 miljard euro aan spaargeld, een maand eerder was dat 388,1 miljard euro. De netto-inleg, wat er op de rekening werd gezet minus wat er werd opgenomen, kwam uit op 683 miljoen euro.

In de maanden maart, april, mei en juni beliep de netto-inleg miljarden per maand. Als gevolg van de gedeeltelijke lockdown gaven mensen minder geld uit buiten de deur. Ook werd er veel minder uitgegeven aan vakanties en onzekerheid over de economische situatie leidt doorgaans tot meer sparen.