Al meer dan 7.500 mensen die werkzaam waren in de financiële sector in Londen, zijn naar de Europese Unie (EU) vertrokken met het oog op de aanstaande volledige Brexit. Dat zegt consultancy EY in de donderdag gepubliceerde Brexit Tracker.

Die 7.500 is het totaalaantal dat is geteld sinds het Verenigd Koninkrijk aankondigde uit de Europese Unie te stappen, naar aanleiding van het referendum daarover. De Britse financiële instellingen huurden sindsdien ook meer dan 2.800 nieuwe werknemers in binnen de EU.

De meeste bankiers, verzekeraars en vermogensbeheerders gaan niet ver weg, Dublin wordt het meest genoemd als nieuwe vestigingsplaats. Luxemburg, dat ook een reputatie heeft op het gebied van bankieren, staat op de tweede plaats. Gevolgd door Frankfurt en Parijs.

Amsterdam wordt niet genoemd in het rapport. Volgens EY hadden veel financiële instellingen hun plannen voor het begin van 2020 al rond, maar zit er de laatste maanden toch weer beweging in. In het afgelopen kwartaal telde de consultancy nog vierhonderd banen die verplaatst worden, ondanks de beperkingen die de coronacrisis opwerpt.