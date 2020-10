Dow Chemical schrapt in de Benelux 170 banen, waarvan het merendeel bij de grootste vestiging in het Zeeuwse Terneuzen. Dat bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving hierover van Omroep Zeeland.

Een van de fabrieken in Terneuzen gaat dicht, waardoor 35 arbeidsplaatsen verdwijnen. Tevens worden er vijftien banen verplaatst naar andere afdelingen buiten de Benelux. Ook heeft het bedrijf besloten om twintig vacatures niet in te vullen. De overige honderd banen verdwijnen verspreid over de organisatie. Bij Dow Benelux werken in totaal 3.600 personeelsleden.

De bezuinigingen maken deel uit van een eerder dit jaar aangekondigd reorganisatieplan van Dow. Daarbij moeten zo'n 2.000 van de 36.500 banen wereldwijd verdwijnen. Oorzaak hiervan is de uitbraak van COVID-19. Woensdag is duidelijk geworden welke gevolgen de reorganisatie precies heeft voor Nederland.

In hoeverre er gedwongen ontslagen vallen in de Benelux, is nog niet duidelijk. De komende tijd gaat het bedrijf in gesprek met vertegenwoordigers van werknemers om tot een sociaal plan te komen. De eerste banen verdwijnen in het eerste kwartaal van 2021. In de loop van dat jaar moeten ook de andere arbeidsplaatsen verdwijnen.

Wat de impact is op de andere vestigingen van Dow in Nederland, onder meer in Rotterdam, is niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk dat meeste banen verdwijnen in Terneuzen, wat veruit de grootste vestiging in de Benelux is.