De afgelopen negen maanden is de ingebruikname van kantoren in de vijf grote steden met 39 procent gedaald. Dat meldt adviesbureau Cushman & Wakefield donderdag. Vooral in Eindhoven en Den Haag wisselde kantooroppervlak minder vaak van gebruiker. De landelijke terugval komt uit op 22 procent.

Voor het hele jaar rekent Cushman & Wakefield op een afname van 29 procent. Ondank de daling van kantooropname daalde de leegstand in Nederland de afgelopen drie kwartalen tot 8,2 procent van het totale oppervlak, het laagste percentage in achttien jaar.

Daarnaast weerhield de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken partijen als Uber en Ayden er niet van om forse kantoorruimtes in Amsterdam te huren. In Eindhoven en Den Haag daalde het aantal transacties echter met respectievelijk 72 en 87 procent.

In totaal is er in Nederland op dit moment 4,7 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte beschikbaar, waarvan 3,9 miljoen vierkante meter ook echt leeg staat. De leegstand is met een percentage van 4,3 procent het laagst in Den Haag en die in Eindhoven en Rotterdam met 8,2 procent het hoogst van de vijf grote steden. In Amsterdam stijgt het aanbod van kantoorruimte vanwege nieuwbouw het snelst.