H&M zal in het komende jaar wereldwijd 350 vestigingen sluiten, zo meldt het Zweedse modeconcern donderdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf boekte een winst voor belastingen van 2,37 miljard Zweedse kroon (omgerekend 225,8 miljoen euro).

Dit jaar komt het aantal sluitingen uit op 180, tien meer dan gepland. De meeste filialen in het Verenigd Koninkrijk gingen in het afgelopen kwartaal op slot. In 2021 staan 350 winkelsluitingen gepland, tegenover honderd nieuwe filialen, waardoor H&M het volgend jaar met 250 vestigingen minder doet. Ter compensatie zet de modeketen in op meer online activiteiten.

Zo zal de H&M via internet gaan verkopen in Australië, terwijl de overige merken van H&M sinds kort ook online te koop zijn via platformen in Zuid-Korea en China. De modeketen opende in augustus een vestiging van het merk Afound in Nederland. Onder de H&M-groep vallen naast het gelijknamige merk ook de winkels van onder meer COS, Weekday, Monki en Arket.

De kwartaalwinst is meer dan de helft lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was te wijten aan onder meer het gegeven dat negenhonderd van de ruim vijfduizend winkels van de groep aan het begin van het afgelopen kwartaal nog gesloten waren vanwege de coronacrisis. Daar waren er aan het einde van het derde kwartaal weer zevenhonderd van open. Desondanks viel de omzet de afgelopen drie maanden 16 procent lager uit.

Duitsland was in het derde kwartaal onveranderd de grootste afzetmarkt van de H&M-groep, gevolgd door de Verenigde Staten en Frankrijk.