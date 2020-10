Luchtvaartmaatschappij KLM en de vakbonden voor het grond- en cabinepersoneel hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met de vliegers is nog geen akkoord, zo laat KLM donderdag weten.

De overeenstemming komt er onder andere op neer dat het KLM-personeel tijdelijk afziet van een loonsverhoging. Bovendien wacht medewerkers die meer dan anderhalf keer modaal verdienen een loonsverlaging. "Deze afspraken zijn nodig om de leningen van de overheid te verkrijgen en daarmee de toekomst van KLM zeker te stellen en zoveel mogelijk banen te behouden", aldus de luchtvaartmaatschappij.

"Onze leden realiseren zich dat het onder deze omstandigheden ongepast is om de afgesproken loonsverhoging op te eisen", zegt onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. De noodzaak van overeenstemming over een goed sociaal plan was voor de bond reden om toch akkoord te gaan met de afspraken.

“Ik zal flink moeten inleveren, maar dat vind ik niet meer dan normaal. Als het goed gaat met het bedrijf, mogen we daar van meeprofiteren, maar gaat het minder, dan moeten we ook bewegen.” KLM'er op reactieplatform NUjij

De komende weken zullen de plannen verder uitgewerkt worden, maar het vooruitzicht op overeenstemming biedt perspectief voor het herstelplan dat KLM later op donderdag bij ministerie van Financiën moet indienen. "Er liggen nu bij cabine afspraken waarmee KLM naar Den Haag kan", aldus FNV.

Voor het akkoord op hoofdlijnen was een marathonoverleg noodzakelijk, schrijven de vakbonden. "Tot vroeg in de ochtend was het spannend of wij als cabinebonden met KLM op één lijn konden komen. Elke partij heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen", laat FNV donderdag weten.

Plan is voorwaarde voor steunpakket van 3,4 miljard euro

De luchtvaartmaatschappij onderstreepte woensdag de noodzaak om eruit te komen met de vakbonden. Het plan is een voorwaarde voor het steunpakket van de Staat ter waarde van 3,4 miljard euro.

KLM praat nog verder met pilotenvakbond VNV, zo bevestigt ook een woordvoerder van de vliegers. "We hebben KLM eerder een voorstel gedaan, daar zijn zij niet mee akkoord gegaan. We praten verder tot we eruit zijn, wanneer dat dan ook is."

De leden van alle vakbonden moeten nog stemmen over het principeakkoord over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan.