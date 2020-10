De NS zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van vakbonden om voorgestelde bezuinigingsplannen te verwerpen. "Onze inzet was het bieden van perspectief en duidelijkheid en daarmee zekerheid in ingewikkelde tijden", aldus president-directeur Marjan Rintel in een persbericht. Het vervoersbedrijf wil 2.300 arbeidsplaatsen schrappen en vraagt om meer flexibiliteit van zijn werknemers.

"Het is ongelooflijk jammer dat na vijf maanden van gesprekken, de vakbonden en de cor (centrale ondernemingsraad, red.) het eindvoorstel van NS hebben afgewezen. Ik snap de emotie over de enorme impact die het coronavirus in Nederland en ook op NS heeft", aldus Marjan Rintel in het bericht.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de NS naar eigen zeggen al 1,5 miljard euro verlies geleden. De vervoerder stelt dat momenteel nog 45 procent van de gebruikelijke reizigers de trein gebruikt. Pas in 2024 zou de hoeveelheid reizigers weer gelijk moeten zijn aan het aantal van 2019. Tot 2025 verwacht de vervoerder 4,7 miljard euro omzet mis te lopen.

Vanwege deze financiële klap wil het bedrijf 2.300 banen schrappen en gaan er naar verwachting nog 2.500 werknemers met pensioen in de komende jaren. Niemand hoeft gedwongen ontslagen te worden, maar wel kunnen lonen worden bevroren. Ook wil de NS dat personeel andere werktijden of standplaatsen kan krijgen.

Ruim 90 procent van de leden van zowel FNV Spoor als de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) stemde tegen de plannen. De NS zegt de reacties van de vakbonden en de cor te bestuderen en nog niet te kunnen zeggen wat de vervolgstappen zullen zijn.