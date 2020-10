Horecabond KHN vindt dat ondernemers zelf moeten bepalen of zij het dragen van mondkapjes verplichten in hun zaak. Dat zegt de bond woensdag in een reactie op het dringende advies van premier Mark Rutte om in publieke binnenruimten voortaan mondkapjes te dragen. KHN voegt eraan toe dat het kabinet beter moet onderbouwen wat het nut van de kapjes is.

Woensdag zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer dat mensen dringend wordt geadviseerd om een neus- en mondmasker te gebruiken. Als mensen gaan zitten, kunnen ze het weer afdoen. Een verplichting is het echter niet.

Ondanks de uitspraken van Rutte adviseert KHN zijn leden niet om het dragen van een kapje te verplichten en vindt de bond het een keuze van de ondernemers zelf. Eerder deze week zei de horecabond dat het graag van het kabinet meer informatie ontvangt over waarom mondkapjes nodig zijn en wat het dragen hiervan qua veiligheid oplevert.

Opvallend is dat de Amsterdamse afdeling van KHN dinsdag zijn leden adviseerde om wél een mondkapjesplicht in te voeren. Het was een reactie op het advies van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die dinsdag zei dat ze wil dat in alle publieke binnenruimtes een mondkapje wordt gedragen.