Tata Steel is van plan om 850 banen te schrappen in IJmuiden, bevestigt FNV na berichtgeving van De Telegraaf woensdag. Het bedrijf zou de banen willen schrappen via natuurlijk verloop, niet door mensen gedwongen te ontslaan.

Het is al langere tijd onrustig bij Tata Steel. Twee jaar geleden maakte het bedrijf bekend dat het 1.650 banen wilde schrappen in Nederland. Eerder dit jaar leek het erop dat dat getal naar beneden bijgesteld zou worden. Deze zomer voerden de vakbonden wekenlang actie in IJmuiden en stelde het bedrijf de plannen weer bij: er zouden bijna geen mensen meer ontslagen worden.

Die plannen zijn nu weer veranderd, zegt bestuurder Roel Berghuis van FNV tegen NU.nl. Vanmorgen om 10.00 uur had hij samen met de andere vakbonden een overleg met de Europese en Nederlandse directie van Tata Steel.

"Een minuut nadat we waren gestart, kregen we het bericht door dat er 850 banen verdwijnen. Het overleg is toen stilgelegd en we hebben gevraagd hoe het zit", zegt hij. "Toen werd dat getal bevestigd. Dat was kennelijk besproken in een ochtendvergadering tussen de Engelsen en de Nederlanders."

'Dit is een vertrouwensbreuk'

Berghuis zegt dat hij en de andere vakbonden direct duidelijk hebben gemaakt dat ze het plan onacceptabel vinden. "Dit is een vertrouwensbreuk", zegt hij. Uiteindelijk zouden de vakbonden samen met Tata Steel tot een getal komen. Dat Tata Steel dat getal nu al heeft vastgesteld, vindt Berghuis "onbestaanbaar". "Wij nemen hier afstand van en we zijn het overleg uitgelopen."

Ook bestuurder Peter Böeseken van CNV Vakmensen zat vanmorgen verbijsterd in het overleg. "Hiermee creëert de directie echt z'n eigen onrust op de werkvloer. Mijn leden voelen zich niet meer serieus genomen en zullen bij het minste of geringste de actievoeten in beweging zetten", zegt hij.

In een reactie die Tata Steel ook naar het personeel heeft gestuurd, zegt het bedrijf dat het nog niet zeker is hoeveel banen er zullen verdwijnen en dat er in ieder geval geen mensen gedwongen ontslagen zullen worden.