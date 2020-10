Sinds de persconferentie van afgelopen maandag worden er veel meer mondkapjes verkocht. Dat laten Kruidvat, bol.com en Etos desgevraagd weten aan NU.nl. De verkoop van mondkapjes is bij die winkels sterk toegenomen.

Zo verkocht webwinkel bol.com op maandag en dinsdag alleen al 45 procent meer mondkapjes dan in de hele vorige week. Opvallend is dat de verkoop van mondkapjes vorige week ook al vrij hoog lag, namelijk 85 procent hoger dan de week daarvoor.

Kruidvat laat weten dat het sinds de persconferentie ongeveer 50 procent meer mondkapjes verkoopt dan in de periode hiervoor. "De vraag is dus zeker hoger, maar we hebben gelukkig nog voldoende mondkapjes op voorraad", zegt een woordvoerder.

Etos zag direct na de persconferentie een "verhoogde vraag" naar corona-artikelen, maar de woordvoerder noemt daar geen aantallen bij. "Voor de mondkapjes zien we dat de verkoop aantrekt bij Etos. Er is een verhoogde voorraad aanwezig in de winkels en we zorgen dat ons distributiecentrum goed bevoorraad blijft", zegt ze.

Opvallend is verder dat bol.com ziet dat steeds meer mensen voor herbruikbare mondkapjes kiezen. Op dit moment koopt 58 procent van de klanten daar wasbare mondkapjes, de rest kiest voor modellen die na gebruik de prullenbak in moeten.