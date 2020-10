Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben een akkoord gesloten over regels voor visserij, heeft de Noorse regering woensdag bekendgemaakt. De deal is opvallend omdat visserij juist een van de twistpunten is tussen het VK en de Europese Unie in de Brexit-onderhandelingen.

Beide partijen tekenen het akkoord woensdag officieel in Londen. In het akkoord staan bepalingen over onder meer vergunningen, quota's, onderzoek en toegang tot elkaars wateren. De Britten geven aan dat ze met Brussel soortgelijke regels willen afspreken als met Noorwegen, dat geen onderdeel is van de EU.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen deze week om tot een akkoord te komen over de wederzijdse handelsrelatie na 31 december 2020. Dan is de huidige overgangstermijn afgelopen, die in januari 2020 begon toen de Britten officieel al uit de EU stapten.

Een van de belangrijkste struikelblokken bij de onderhandelingen zijn de regels voor visserij. De EU wil dat vissers uit onder meer Nederland en Frankrijk toegang blijven houden tot Britse wateren. Het VK wil juist zelf kunnen bepalen wie het in zijn wateren toelaat.