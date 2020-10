KLM en de vakbonden gaan woensdagmiddag om de tafel zitten in een ultieme poging het eens te worden over de versobering van arbeidsvoorwaarden. Donderdag moet het bedrijf bij het ministerie van Financiën een herstelplan indienen. De zegen van de bonden lijkt daarbij onontbeerlijk.

"De noodzaak om eruit te komen is groot", zegt Kim Bruggeman, die namens KLM als een van de onderhandelaars met de vakbonden overlegt, tegen NU.nl. "Hoe groot de kans is dat dit ook lukt, weet ik niet."

Als KLM en de bonden woensdag aan het eind van de dag niet op één lijn zitten, dient de luchtvaartmaatschappij het herstelplan evengoed in bij het ministerie. Dat plan is een voorwaarde voor het steunpakket van de Staat ter waarde van 3,4 miljard euro. Die miljarden moeten KLM voor de ondergang behoeden.

Het terugbrengen van de kosten bij het bedrijf en de versobering van de arbeidsvoorwaarden moeten onderdeel van het plan zijn. "De versobering van de arbeidsvoorwaarden is concreet genoemd", zegt Bruggeman.

"En dat soort afspraken maken wij per definitie met de vakbonden." Tot dusver is KLM met geen van de acht vakbonden tot overeenstemming gekomen.

KLM vraagt werknemers van loonsverhogingen af te zien

De bonden leggen de bal bij KLM en vice versa. "De neiging is groot om te vervallen in oud gedrag van voor wat hoort wat", aldus de luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf stelt voor werknemers die tot anderhalf keer modaal verdienen van twee eerder afgesproken loonsverhogingen te laten afzien.

"De KLM'ers die meer dan twee keer modaal verdienen, vragen we dat ook en daar bovenop vragen we ze af te zien van variabele beloningen en bijvoorbeeld een deel van het vakantiegeld." In totaal wordt nu gesproken over 24.000 werknemers die voor het 'vliegbedrijf' KLM werken. Elfduizend van hen verdienen meer dan anderhalf keer modaal.

De ondernemingsraad heeft volgens Bruggeman wat kanttekeningen bij het herstelplan geplaatst en die zijn vervolgens verwerkt. "Zodat we er wel mee naar Den Haag kunnen." Dat gebeurt dus ook als KLM er toch niet met de vakbonden uit komt. "We zullen het plan wel indienen, maar de vraag is wat Financiën daar dan mee doet."

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt geen commentaar te geven zolang de onderhandelingen lopen.