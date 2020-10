Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste ronde van de loonsteun, moeten een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van het bedrag waar ze recht op hebben. Dat kan vanaf volgende week, maakt uitkeringsinstantie UWV woensdag bekend.

De cijfers die de werkgevers moeten aanleveren, hebben betrekking op het daadwerkelijke omzetverlies en de loonkosten over de maanden maart, april en mei van dit jaar.

Zo'n 140.000 werkgevers hebben in verband met de coronacrisis een voorschot uit de eerste ronde van de loonsteun (NOW 1) gekregen. "In totaal ging het daarbij om een bedrag van bijna 8 miljard euro", aldus het UWV.

Bedrijven die tot 100.000 euro loonsteun hebben gekregen, moeten de gegevens uiterlijk over 24 weken hebben aangeleverd. Werkgevers die meer hebben ontvangen, krijgen daar 38 weken de tijd voor. Zij hebben een accountantsverklaring nodig.

"Als ze binnen die periode niks aanleveren, wordt de loonsteun bepaald op nul en moet alles worden terugbetaald", licht een woordvoerder van het UWV toe. De instantie heeft na ontvangst van de gegevens maximaal een jaar om het definitieve bedrag vast te stellen.