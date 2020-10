Chemiebedrijf Royal DSM verkoopt zijn kunstharstak aan het Duitse Covestro AG voor 1,6 miljard euro. De deal past in de nieuwe lijn van het Limburgse bedrijf, dat zich meer op voeding en gezondheid wil richten.

Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. De verkochte tak, Resins & Functional Materials (RFM), was in 2019 goed voor ruim een miljard euro van de omzet van DSM. Covestro is ontstaan uit de materialentak van de Duitse multinational Bayer.

DSM richt zich sinds een aantal jaar meer op zijn voedingstak en heeft daar ook al een aantal overnames voor gedaan. Zo kocht het eerder dit jaar het Oostenrijkse voedingssupplementenbedrijf Erber voor bijna een miljard euro.

Vorige maand maakte het bedrijf nog bekend dat het 170 banen zou schrappen. Tachtig van die arbeidsplaatsen verdwijnen via gedwongen ontslagen.