Koninklijke BAM Groep kondigt woensdag een omvangrijke reorganisatie aan. Het bouwbedrijf zegt zich genoodzaakt te zien in te grijpen als gevolg van de coronacrisis en omdat het minder heeft ingeschreven op aanbestedingen.

Dat laatste is een strategische keuze, omdat de werken waar BAM op inschrijft rendabel moeten zijn voor het bedrijf. Eind vorig jaar had BAM 19.500 werknemers in dienst.

Met de totale reorganisatie moet op jaarbasis zo'n 100 miljoen euro aan kosten worden bespaard. Het grootste deel van de kostenbesparing wordt gerealiseerd door het personeelsbestand aanzienlijk in te krimpen. Dat loopt op tot rond de duizend banen die verloren gaan.

"Gezien het effect van de COVID-19 pandemie en de teleurstellende resultaten over het eerste half jaar nemen wij verstrekkende maatregelen om onze winstgevendheid structureel te verbeteren", zegt de kersverse CEO Ruud Joosten.