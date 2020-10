Handelsorganisatie World Trade Organization (WTO) gaat akkoord met nieuwe Europese importheffingen tegen de Verenigde Staten, melden ingewijden woensdag. Het zou gaan om invoerheffingen op goederen met een handelswaarde van 4 miljard dollar (ruim 3,4 miljard euro).

De invoertarieven die de Europese Unie wil invoeren, gelden als represaille voor Amerikaanse subsidies voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het handelsconflict tussen de EU en de VS sinds de Amerikaanse president Donald Trump is aangetreden.

Bronnen melden dat het onwaarschijnlijk is dat de EU voor de Amerikaanse verkiezingen op 3 november nieuwe invoertarieven op bijvoorbeeld Boeing-vliegtuigen invoert.