Shell schrapt zevenduizend tot negenduizend banen, maakt het olieconcern woensdag bekend.

CEO Ben van Beurden liet eind juli bij de presentatie van de halfjaarcijfers al weten dat Shell de hele onderneming onder de loep zou nemen. Het bedrijf ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege de impact van de coronacrisis.

Daarbij noemde Van Beurden het al "waarschijnlijk" dat het aantal werknemers fors zou worden verminderd. Vijftienhonderd Shell-medewerkers hebben laten weten gebruik te willen maken van een vrijwillige vertrekregeling. De rest van de banen moet op een andere manier verdwijnen.

Volgens een woordvoerder van Shell is nog niet te zeggen in welke landen de banen verloren gaan. Het bedrijf had medio dit jaar circa 83.000 mensen in dienst. De totale banenreductie moet voor eind 2022 gerealiseerd zijn. Shell zegt het bedrijf minder complex te willen maken.

Met deze operatie en andere maatregelen moet tot 2022 zo'n 2 tot 2,5 miljard dollar (1,7 tot ruim 2 miljard euro) aan kosten worden bespaard. "Dit draagt deels bij aan de eerder aangekondigde kostenbesparing van 3 tot 4 miljard in het eerste kwartaal van volgend jaar", aldus Shell.

Shell noteerde een recordverlies

Over het tweede kwartaal noteerde Shell een verlies van 18,1 miljard dollar. Zo moest het Brits-Nederlandse concern 16,8 miljard dollar afschrijven, onder meer doordat Shell de te verwachten marges moest aanpassen.

De olieprijs zat al voor de coronacrisis in een neerwaartse spiraal. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nam de vraag nog verder af en daalde de prijs navenant.