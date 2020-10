Disney gaat ongeveer 28.000 medewerkers van Amerikaanse pretparken ontslaan. Zo'n twee derde van dit personeel bestaat uit parttimers en de rest uit managers. De werknemers in kwestie zaten al thuis, omdat de parken vanwege de coronacrisis weinig bezoekers trekken.

Josh D'Amaro, het hoofd van de Disney-pretparken, spreekt van een "hartverscheurend" besluit, maar ziet het als de enige optie om de parken te redden. De ontslagen medewerkers krijgen negentig dagen salaris mee. In totaal waren er voor de coronacrisis bij de Amerikaanse parken ruim 100.000 mensen in dienst.

De twee parken in de Amerikaanse staat Californië zijn al maanden dicht. De parken in Florida zijn wel open. De parken buiten de Verenigde Staten, zoals in Frankrijk en Japan, zijn beperkt geopend. Het park in Hongkong ging vrijdag voor het eerst sinds juli weer open. Maar het is daar bijvoorbeeld niet meer mogelijk om met Disney-personages op de foto te gaan.

Het multimediaconcern Disney is zwaar geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf meldde in augustus een verlies van bijna 4,8 miljard dollar (ruim 4,1 miljard euro). 2 miljard dollar van dat verlies is gelinkt aan de themaparken.

Ook kon er minder merchandise in winkels worden verkocht. De streamingdienst Disney+ zorgde wel voor een kleine opsteker.