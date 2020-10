De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) adviseert haar leden om gasten binnen mondkapjes te laten dragen. Dat laat de voorzitter weten naar aanleiding van het advies van burgemeester Femke Halsema.

Halsema zei dinsdag dat ze wil dat in alle publiekelijk toegankelijke binnenruimtes mondkapjes worden gedragen. Dat dringende advies geldt dus voor winkels, maar ook voor horecazaken, musea en bibliotheken. Daarmee hoopt Halsema dat zwaardere maatregelen voorkomen kunnen worden.

De voorzitter van KHN Amsterdam, Pim Evers, begrijpt die oproep. "Als het helpt steunen we het", zegt hij. Bezoekers moeten dan een mondkapje op als ze binnen rondlopen, maar kunnen hem afdoen als ze aan hun tafeltje zitten.

Desondanks betwijfelt Evers of horecabezoekers zich ook aan de maatregel zullen houden. Er is geen plicht, dus mensen kunnen bij horecagelegenheden niet geweigerd worden zonder mondkapjes. Daarom vraagt hij het kabinet met een duidelijkere richtlijn te komen. "Kies als land wel, of niet voor mondkapjes", zegt hij.

Daarnaast vreest hij dat de horeca extra klappen zal krijgen door de nieuwe coronamaatregelen. "De sector wordt nog meer de duimschroeven aangedraaid", zegt hij over de vervroegde sluitingstijd van 22.00 uur die dinsdag is ingegaan.

Het advies van KHN Amsterdam betekent overigens niet dat KHN de horecagelegenheden in heel Nederland adviseert om gasten mondkapjes te laten dragen. In een reactie zegt KHN dat het daarin de richtlijnen van het kabinet en het RIVM volgt, en zo'n advies het liefst pas geeft "als er wetenschappelijke onderbouwing is voor het dragen van mondkapjes". Ook wil de vereniging dat als er zo'n mondkapjesplicht komt, daar extra vrijheden tegenover staan en er bijvoorbeeld meer mensen aan één tafel kunnen zitten.