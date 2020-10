FNV en CNV, de twee grootste vakbonden van Nederland, pleiten voor een thuiswerkvergoeding voor alle Nederlanders die veel vanuit huis moeten werken. Maandag werd bekend dat rijksambtenaren een eenmalige vergoeding krijgen voor de periode van medio maart tot eind dit jaar. De cao voor rijksambtenaren geldt voor 120.000 werknemers en wordt vaak gezien als een voorbeeld voor andere werkgevers.

Woordvoerder Jolanda van Zwieten van vakbond CNV zegt tegen NU.nl dat de situatie per werkgever verschilt, maar dat ze vindt dat werknemers die vaak en langdurig thuis moeten werken, zeker een vergoeding zouden moeten krijgen.

"Er zou dan iets tegenover moeten staan", zegt ze. "Volgens het Nibud kost thuiswerken 2 euro per dag. Dat wordt onze inzet bij onderhandelingen in sectoren waarvan wordt verwacht dat mensen langdurig thuiswerken, zoals banken en verzekeraars."

Nieuwe situatie, dus nieuwe regeling

Ook de FNV hoopt zo'n vergoeding voor haar leden te kunnen regelen. "Ongeveer de helft van de mensen kan niet thuiswerken, heeft PWC uitgerekend. In de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld bij supermarkten gaat thuiswerken gewoon niet", zegt woordvoerder José Kager. "Maar voor mensen die wel veel thuis kunnen en moeten werken, zeggen wij: er is een nieuwe situatie, dan is een nieuwe regeling wel zo eerlijk."

Kager hoort ook vaak dat werkgevers de reiskostenvergoeding door laten lopen en daarmee hun werknemers zeggen te compenseren voor het thuiswerken. "Dat is ook een manier, maar de ene werknemer woont dichtbij en de ander ver weg. Daardoor krijgen ze verschillende vergoedingen, terwijl ze wel evenveel kwijt zijn aan thuiswerken."

Daarom adviseert Kager werkgevers te kijken naar de structurele en de incidentele kosten die werknemers maken door het thuiswerken. Ze geven bijvoorbeeld geld uit aan zaken als een bureau en een goede stoel, maar er zijn ook terugkomende kosten voor bijvoorbeeld verwarming, elektra, printjes en koffie. "Het verschilt per CAO en situatie wat werknemers nodig hebben, er is maatwerk nodig om zo'n bedrag vast te stellen."

Advies verschilt per situatie

Werkgeversvereniging AWVN adviseert haar leden op dit moment nog niet om een thuiswerkvergoeding te geven. "Dat hangt van te veel omstandigheden af", zegt woordvoerder Jannes van der Velde. "Als bedrijven structureel het thuiswerken naar een hoger niveau willen tillen, dan is het ook vanuit de Arbowet goed om te kijken naar voorzieningen als een stoel en bureau en dan is het dus niet gek om over een vergoeding te praten", zegt hij.

"Maar er zijn ook bedrijven die dat thuiswerken niks vinden, daar ligt het heel anders", zegt Van der velde. Bij die bedrijven zullen de werknemers niet structureel thuis zitten en is zo'n vergoeding misschien helemaal niet nodig. "Ons advies is daarom om als werkgever een prognose te maken, te kijken in hoeverre thuiswerken in de toekomst van het bedrijf past en daar beleid op aan te passen."