TUI Nederland biedt vanaf april volgend jaar geen vakanties meer aan onder de merknaam KRAS, meldt het bedrijf dinsdag. Het productaanbod blijft voor een deel behouden, maar wordt ondergebracht bij het merk TUI.

De touroperator zegt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn en wil zich alleen nog richten op het hoofdmerk TUI. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie.

TUI heeft KRAS al langer in bezit en richt zich met dat merk op actieve vijftigplussers als doelgroep. Welk deel van de KRAS-reizen behouden blijft, is nog niet bekend en ook de personele gevolgen worden volgens TUI nog in kaart gebracht.

Het familiebedrijf werd in 1922 door Johan Kras opgericht en begon als een lijndienst met paard en wagen tussen Ammerzoden en Den Bosch. In de loop der jaren groeide het bedrijf uit tot een gerenommeerde aanbieder van vooral groepsreizen. Sinds 2018 is TUI eigenaar van het merk.

De beslissing om de merknaam vlak voor het honderdjarig bestaan van de markt te halen, valt TUI-manager Arjan Kers zwaar, zegt hij in een verklaring: "KRAS stond aan de wieg van de reisbranche in Nederland en was een van de eerste bedrijven die zich op toerisme naar het buitenland richtten."

Een klein spoortje van het merk blijft nog bestaan. KRAS Touringcars is nog eigendom van de familie Kras en rijdt gewoon door.