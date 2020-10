Ondernemers krijgen langer de tijd om hun door de coronacrisis opgebouwde belastingschuld terug te betalen en ze mogen daar ook later aan beginnen. Dat meldt staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief dinsdag in een brief aan de Kamer.

Oorspronkelijk hadden ondernemers de schuld vanaf januari 2021 in twee jaar tijd moeten aflossen. Die startdatum is nu verplaatst naar juli 2021 en ondernemers krijgen drie jaar de tijd om het bedrag terug te betalen.

Het kabinet hoopt op deze manier meer faillissementen te voorkomen. Veel ondernemers zullen ook te maken hebben met andere schuldeisers die hogere rentepercentages rekenen dan de Belastingdienst, waardoor het kabinet met dit uitstel de ondernemers nog wat meer lucht hoopt te geven.

Veel ondernemers maken gebruik van de regeling, die in maart al werd aangekondigd en nog steeds loopt. In totaal hebben zo'n 250.000 ondernemers uitstel van betaling aangevraagd. Van die groep hebben 50.000 ondernemers hun belastingschuld alweer volledig afgelost. Bij de rest staat een bedrag van ongeveer 12 miljard euro open.