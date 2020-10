Een bescheiden opleving in het wereldwijde luchtvaartverkeer is al snel tot stilstand gekomen, blijkt uit cijfers van luchtvaartbureau IATA. In augustus waren de cijfers minder beroerd dan in juli, maar door de nieuwe maatregelen tegen corona zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar somber.

Vorige maand lag het aantal passagierskilometers 75 procent lager dan in augustus 2019. Een maand eerder was het verschil 79,5 procent. Op binnenlandse vluchten bleef de schade relatief beperkt, met een min van 50 procent op jaarbasis.

Maar "de verbetering die we in de zomermaanden zagen, is min of meer gestopt" zei hoofdeconoom Brian Pearce van de IATA in een online toelichting. Boekingsgegevens wijzen erop dat het vierde kwartaal zeer mager zal worden.

Over het hele jaar gaat de organisatie nu uit van een terugval van 66 procent. Een maand eerder was de schatting nog 63 procent minder passagierskilometers.

IATA rekende er in die eerdere prognose nog op dat er in december wat lichtpuntjes te zien zouden zijn. Die verwachting heeft het bureau laten varen.