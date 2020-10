HEMA gaat klanten zonder mondkapje niet weigeren. Ook de supermarkten willen niet aan een mondkapjesplicht. In de Bijenkorf moeten klanten wel een mondkapje dragen.

Het kabinet kondigde maandag aangescherpte coronamaatregelen aan. Daarbij wordt het mondkapjesbeleid aan winkeliers overgelaten.

Het personeel van de HEMA-winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zuidoost-Brabant moet wel een mondkapje op, zegt een woordvoerder van de keten. Klanten in die regio's worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.

Op termijn wil HEMA in die vestigingen mondkapjes bij de deur neerleggen, maar daar gaat volgens de woordvoerder enige tijd overheen. Tot er genoeg voorraad is, geldt er daarom geen verplichting.

Voor de winkels in de rest van het land houdt HEMA de ontwikkelingen in de gaten. In de drie grote steden en de regio rond Eindhoven gelden momenteel strengere regels dan elders in Nederland.

Verder verandert er in de HEMA-winkels volgens de woordvoerder niet veel naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Wel wordt hier en daar het maximale aantal bezoekers van de HEMA-restaurants teruggebracht.

Supermarkten willen geen gedoe bij de deur

Supermarkten laten het aan klanten of ze een mondkapje willen dragen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) namens de branche. De bedrijven willen discussies of zelfs agressie aan de deur voorkomen.

Supermarktmedewerkers in de 'rode' regio's krijgen het advies een mondkapje te dragen, maar ook dat wordt niet verplicht.

Het CBL wijst erop dat de anderhalvemetermaatregel nog steeds van kracht is in supermarkten. Op drukke momenten zal er weer vaker een winkelmedewerker bij de deur staan om klanten op de regels te wijzen.

Ook moeten supermarkten van het kabinet weer tijdslots voor kwetsbare personen invoeren, zodat onder anderen ouderen rustig en veilig boodschappen kunnen doen. De branche overlegt de komende dagen met andere betrokkenen, zoals de ouderenbond ANBO, over de precieze invulling.

Wel mondkapjes in de Bijenkorf

De Bijenkorf stelt in zijn winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven een mondkapjesverplichting in. Het personeel draagt in alle winkels gezichtsbescherming, ook elders in het land.

Voor de vestigingen in de rest van het land geldt dat klanten "dringend wordt geadviseerd" een mondkapje op te doen.

INretail, de branchevereniging van winkeliers, wil dat er overal gelijke regels voor mondkapjes gaan gelden. Het huidige beleid leidt tot willekeur, zegt INretail-directeur Jan Meerman in het AD. Een mondkapjesplicht zal volgens hem beter werken.