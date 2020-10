Namens drieduizend vervoersbedrijven is MKB-Claim een bodemprocedure over verboden prijsafspraken tegen DAF begonnen. Het doel is een schadevergoeding voor de te hoge prijs die de bedrijven voor vrachtwagens hebben betaald.

De Europese Commissie legde DAF, Volvo/Renault, Daimler en IVECO in 2016 vanwege kartelvorming een recordboete van in totaal bijna 3 miljard euro op. Tussen 1997 en 2011 speelden de bedrijven onder één hoedje om de prijzen van vrachtwagens kunstmatig hoog te houden.

MKB-Claim schat de schade voor de Nederlandse vervoerders op 410 miljoen euro. Per vrachtwagen is tot 30.000 euro te veel betaald. Gemiddeld was de prijs ruim 10 procent te hoog, aldus de juridisch dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf.

In de claim wordt ook te veel betaalde premie meegerekend. Omdat de verzekeringspremie mede is gebaseerd op de aanschafprijs van de trucks, betaalden afnemers tot 5 procent te veel, zegt MKB-Claim.

De volledige claim wordt bij DAF ingediend, omdat dat bedrijf in Nederland gevestigd is. DAF kan vervolgens de schade op de andere deelnemende fabrikanten verhalen.