Nederlandse autoriteiten doen onderzoek naar de betrokkenheid van scheepsbouwer Royal IHC bij het betalen van steekpenningen in Brazilië, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van gerechtelijke stukken. De scheepsbouwer uit Kinderdijk werd eerder dit jaar met behulp van staatssteun gered van een dreigend faillissement.

Royal IHC kreeg in 2013 een order van ruim 1 miljard euro voor de bouw van zes schepen. Het Nederlandse bedrijf zette een Braziliaanse bemiddelaar in. Die zou een deel van zijn beloning hebben gebruikt om steekpenningen te betalen aan directeuren van het bedrijf dat de schepen bij Royal IHC had besteld.

De scheepsbouwer kwam eerder dit jaar in grote financiële problemen. In april dreigde een faillissement, waarna de Nederlandse Staat samen met diverse bedrijven en banken het bedrijf overeind hield. Sindsdien is de Staat de enige aandeelhouder.

Een woordvoerder meldt dat Royal IHC niet van de Nederlandse of Braziliaanse autoriteiten heeft gehoord dat het bedrijf onderwerp van onderzoek is. Wel laat de scheepsbouwer weten zich te houden aan de eigen gedragsregels, waarin integer handelen centraal staat.

De zaak is onderdeel van een veel grotere corruptieaffaire in Brazilië, die bekendstaat onder de naam Operatie Wasstraat. In deze zaak zou voor vele miljarden zijn gefraudeerd.