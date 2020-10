Mirage Retail Group, het bedrijf achter onder meer Blokker, is van plan de elektronicaketen BCC over te nemen. Dat maakt het Franse Fnac Darby, de huidige eigenaar van BCC, dinsdag bekend.

De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en de partijen verwachten de deal in het laatste kwartaal van dit jaar af te ronden. De personeelsvertegenwoordigers en mededingingsautoriteiten moeten het voornemen nog goedkeuren.

Hoeveel Mirage voor de inlijving van de BCC-winkels betaalt, is niet bekendgemaakt. Wel spreek Fnac Darby over een "symbolisch bedrag". Begin dit jaar werd al duidelijk dat de Fransen een nieuwe eigenaar voor de keten zochten. BCC heeft 62 winkels in Nederland en is ook online actief.

Mirage Retail Group is ook eigenaar van ketens als Big Bazar en Intertoys. Het bedrijf was enige tijd in de race om HEMA over te nemen, maar heeft daar inmiddels van afgezien.