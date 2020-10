De komende drie weken moet iedereen thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Dat is een van de nieuwe maatregelen die wordt genomen om het coronavirus terug te dringen. Kantoren waar veel mensen besmet raken, kunnen veertien dagen worden gesloten.

Dat vertelde premier Mark Rutte in de persconferentie van maandagavond. "In het voorjaar heeft deze maatregel heel veel effect gehad en dat moeten we nog een keer op dezelfde manier doen", zei hij. "Op veel plaatsen is het te druk geworden op het werk en dat zien we terug in de clusters van besmettingen."

Aan werkgevers vraagt hij om hun verantwoordelijkheid te nemen en daarom ook geen vergaderingen en andere activiteiten op kantoor te organiseren. Ook teamuitjes zijn voorlopig uit den boze.

'Handhaaf beter bij vitale beroepen'

FNV begrijpt de afweging van het kabinet om met een strenger thuiswerkbeleid te komen. Toch snapt de vakbond niet waarom het kabinet kiest voor een strenge handhaving op het thuiswerken in plaats van op de naleving van de coronaregels op plekken waar mensen wel fysiek naar hun werk moeten.

"Mensen die kunnen thuiswerken, zullen dat doen", zegt een woordvoerder. "Daar maken wij ons niet zo veel zorgen over. Maar er zijn veel mensen die in een vitale sector werken en die op hun werkplek niet veilig zijn. In bijvoorbeeld distributiecentra, supermarkten of zelfs in de zorg, waar op hun werkplek de coronaregels niet worden nageleefd."

Volgens de woordvoerder moet het kabinet daar veel meer aandacht aan besteden. "Het is echt teleurstellend dat daar nu niet scherper op gelet wordt", zegt ze. Daarnaast denkt ze dat werkgevers er goed aan doen om met een structureel beleid rondom het thuiswerken te komen. "Want we zullen nog veel langer thuiszitten. Dus het is tijd om met een thuiswerkregeling en bijvoorbeeld een vergoeding te komen."