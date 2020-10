De Britse minister Michael Gove (Kabinetszaken) laat maandag weten dat de wet die belangrijke onderdelen van het Brexit-terugtrekkingsakkoord onderuithaalt niet geschrapt wordt. De Europese Unie wil dat Londen de wet schrapt, maar volgens Gove willen de Britten de wet als vangnet houden.

"We willen het terugtrekkingsakkoord volledig implementeren", zei Gove maandag. "Maar de clausule blijft, met steun van het Lagerhuis, als vangnet staan."

EU-commissaris Maros Sefcovic, die de EU vertegenwoordigt als het om de implementatie van het akkoord gaat, liet maandag weten dat de EU daar niet van gediend is. "Het terugtrekkingsakkoord moet geïmplementeerd worden. We kunnen er niet opnieuw over onderhandelen, laat staan dat het eenzijdig aangepast kan worden."

In de clausule geeft Londen zichzelf de macht om afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland te veranderen. De regering van Boris Johnson wil dat goederen probleemloos door het VK vervoerd kunnen worden, terwijl vorig jaar werd afgesproken dat Noord-Ierland gedeeltelijk onderdeel blijft van de Europese douane-unie.

Daardoor mogen producten uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) niet zomaar de oversteek naar Noord-Ierland maken. Dit alles is afgesproken om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.