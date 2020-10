Nederlandse supermarkten willen weer ruimere venstertijden, zodat ze meer tijd hebben om vrachtwagens met voorraden te ontvangen. Deze venstertijden werden tijdens de lockdown in het afgelopen voorjaar tijdelijk uitgebreid om lege schappen sneller te kunnen vullen.

Op 1 juni werd de ruimere bevoorradingsperiode weer afgeschaft. Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) zegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en afzonderlijke gemeenten over een herinvoering in gesprek te zijn. Met Amsterdam is al een akkoord bereikt.

De supermarkten bereiden zich op die manier voor op de gevolgen van een mogelijke tweede lockdown. Een woordvoerder van het CBL zegt dat er nu geen lege schappen in de winkels zijn en dat er ook nog niet massaal lijkt te worden gehamsterd.

Of sommige producten op zeker moment weer schaars worden, hangt volgens de woordvoerder af van het gedrag van klanten. "Als iedereen in normale hoeveelheden boodschappen doet, zijn de voorraden groot genoeg. Tijdens de eerste golf is gebleken dat hamsteren echt niet nodig is."

Ook supermarktketen Albert Heijn zegt op dit moment geen tekorten te hebben en in de winkels nog geen hamstergedrag te hebben waargenomen.