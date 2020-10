ID&T moet gaan reorganiseren. Volgens een woordvoerder zullen enkele tientallen banen verloren gaan bij het bedrijf dat bekend is van dancefeesten als Awakenings, Sensation en Mysteryland.

De dancefeestorganisator wil niet bekendmaken om hoeveel banen het precies gaat, omdat de aanvraag nog voor advies voorligt bij de werknemers. Het personeel is maandag geïnformeerd.

Sinds maart ligt de corebusiness van ID&T, het organiseren van feesten, helemaal stil. "In het plan zoals dat vandaag is voorgelegd, gaat het om 40 procent van de arbeidsplaatsen die komen te vervallen."

Volgens CEO Ritty van Straalen zijn het zeer zware en emotionele tijden voor het bedrijf en alle werknemers. "De impact van deze crisis is ongekend." De reorganisatie blijkt nodig, ondanks het feit dat ID&T gebruikmaakt van de steunmaatregelen van de overheid en met drie van zijn vier verzekeraars tot een schikking is gekomen.

"Desondanks nemen de verliezen enorme proporties aan en is er geen duidelijke stip aan de horizon." Met de reorganisatie zegt het bedrijf, dat in de jaren negentig door een vriendengroep werd opgericht, voor te sorteren op een nog slechter scenario. "Daarin zal het mogelijk nog een aanzienlijke tijd duren voordat we weer volledig operationeel zijn."