Uber heeft maandag in hoger beroep van het hof toestemming gekregen om in Londen weer taxiritten uit te voeren. De Londense toezichthouder op het transport had het bedrijf vorig jaar in november een verbod opgelegd.

De toezichthouder legde het verbod op, omdat Uber chauffeurs onvoldoende zou screenen op het bezit van een rijbewijs en verzekeringen. Chauffeurs konden op het account van een ander rondrijden, zonder zelf over de benodigde papieren te beschikken. Daardoor zouden bijna vijftienduizend ritten zijn uitgevoerd door ongekwalificeerde chauffeurs.

Dit was in november 2019 reden voor de toezichthouder Transport for London (TfL) om de vergunning van Uber in te trekken. De Amerikaanse vervoersdienst is meteen in beroep gegaan en heeft maandag dus gelijk gekregen van het gerechtshof.

Volgens het hof heeft Uber inmiddels voldoende maatregelen genomen om de problemen met chauffeurs te verhelpen. De nieuwe vergunning is afgegeven voor een periode van achttien maanden.

Londen is een belangrijke markt voor Uber. Zo'n 45.000 chauffeurs voeren in de Britse hoofdstad ritten uit die via de app zijn geboekt.