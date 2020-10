Kappers hebben bij monde van brancheorganisatie ANKO nog geen concrete signalen dat zij binnenkort moeten knippen met een mondkapje op. De geruchten gaan dat dit een van de maatregelen zal zijn die het kabinet aankondigt op de persconferentie van maandagavond.

"We krijgen daar wel vragen over en horen de geruchten ook, maar we hebben zelf noch via de koepel MKB Nederland concrete signalen dat we een mondkapjesplicht krijgen opgelegd", zegt Gonny Eussen namens de brancheorganisatie.

Na veel onduidelijkheid moesten de kappers op 23 maart, iets later dan de horeca, eerder dit jaar alsnog dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat was in eerste instantie tot 6 april, maar de deuren bleven uiteindelijk nog ruim een maand langer gesloten.

Net als andere branches moesten de kappers een protocol opstellen om toestemming te krijgen om weer open te mogen. "Daarin is onder andere vastgelegd dat klanten aan de deur wordt gevraagd of ze klachten hebben, dat er uitsluitend op afspraak wordt gewerkt en er een maximum zit aan het aantal mensen dat gelijktijdig in de zaak mag zijn in verband met afstand houden", brengt Eussen in herinnering.

Het dragen van mondkapjes door personeel of klanten stond daar niet in. "We hebben die vraag bij het RIVM neergelegd en die vonden dat niet nodig." Veel kappers deden het wel, zeker in het begin. "Maar veel zijn er ook weer mee gestopt omdat het wel wat van je vergt", weet Eussen.

ANKO heeft ook geen signalen dat kappers verspreiders zijn van het coronavirus. "We volgen hoe dan ook de richtlijnen van het RIVM, ook als die veranderen. We leven in een onvoorspelbare tijd, dus wie weet. We zullen er in ieder geval alles aan doen om op veilige wijze open te blijven."