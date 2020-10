Basic-Fit moet van de Franse overheid ongeveer een derde van de sportscholen in het land sluiten vanwege de COVID-19-pandemie. De Nederlandse sportschoolketen is het niet eens met die beslissing en is een juridische procedure gestart, meldt het bedrijf maandag.

Van de 445 vestigingen die Basic-Fit in Frankrijk heeft, moet het er 148 sluiten voor een periode van twee weken. Het betreft scholen in grote steden, waaronder Parijs, Lyon, Marseille, Bordeaux en Toulouse. De gedwongen sluiting is onderdeel van een pakket maatregelen van de Franse regering om de uibraak van COVID-19 te beteugelen.

Volgens Basic-Fit is de sluiting helemaal niet nodig, omdat er geen bewijs zou zijn dat het virus zich verspreidt op sportscholen. Ook zegt het bedrijf dat het alleen al in Frankrijk elf miljoen bezoekers in de sportscholen heeft gehad sinds de heropening in juni, zonder dat er een uitbraak is geweest.

Via een juridische procedure hoopt Basic-Fit toestemming te krijgen om de sportscholen zo snel mogelijk weer te openen. Dat de voorlopige sluiting voor financiële problemen zorgt, verwacht de keten niet. Het bedrijf heeft 175 miljoen euro in kas om uitgaven te blijven bekostigen.