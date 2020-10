Er vallen geen gedwongen ontslagen bij het cabinepersoneel van easyJet op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hebben hierover een akkoord bereikt, zo maken beide partijen maandag bekend.

EasyJet maakte eerder bekend dat het 30 procent van de arbeidsplaatsen wilde schrappen vanwege de coronacrisis. Dit om de gevolgen van het afgenomen reisverkeer het hoofd te kunnen bieden. Door het recent gesloten akkoord heeft de vermindering van banen geen gevolgen voor de ongeveer tweehonderd cabinemedewerkers op Schiphol.

Daar staat tegenover dat de lonen van de medewerkers worden bevroren. Aanvankelijk zouden deze lonen in april van dit jaar stijgen, maar daar is een streep doorheen gegaan. Ook in de komende twee jaar komt er geen loonsverhoging voor het cabinepersoneel.

Vorige week bereikte easyJet eveneens een akkoord met pilotenvakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Ook daarin is afgesproken dat er onder de Nederlandse vliegers geen gedwongen ontslagen vallen, in ruil voor bevriezing van de lonen.

EasyJet is na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol en vervoert normaal gesproken zo'n zes miljoen reizigers per jaar.