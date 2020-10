Diverse reisbureaus en vliegmaatschappijen schieten tekort bij hun informatievoorziening aan online klanten, stelt de Consumentenbond na een steekproef onder vijftien bureaus en maatschappijen, waaronder Ryanair, TUI, KLM en Sunweb.

Reisaanbieders zijn verplicht om hun klanten voorafgaand aan een boeking te informeren over het soort reis dat ze boeken. Ze moeten dit doen door middel van een standaardtekst en een link naar een standaardformulier waarop alle rechten staan. Ook moeten ze duidelijkheid geven over de annuleringskosten.

De Consumentenbond deed proefboekingen bij vijftien reisaanbieders en bekeek of zij zich aan deze voorwaarden hielden. Het betreft Corendon, Expedia, KLM, Prijsvrij, eDreams, Transavia Holidays, Treinreiswinkel, D-Reizen, De Jong Infra, TUI, VakantieXperts, Vliegwinkel, Ryanair, Sunweb en de Vakantie Discounter.

Alleen Corendon en Expedia gaven volgens de Consumentenbond op alle drie de punten genoeg duidelijkheid. KLM, Prijsvrij, Sunweb, Transavia Holidays en Treinreiswinkel schoten juist op alle onderdelen tekort.

Nadat de bond de bedrijven die niet voldeden hierover had geïnformeerd, besloten de meeste om hun processen alsnog aan te passen. Alleen Ryanair, Sunweb en de Vakantie Discounter waren het niet eens met de visie van de bond en vonden dat ze wel degelijk genoeg informatie verschaften aan hun online klanten, terwijl bij Treinreiswinkel niemand bereikbaar was voor een reactie. De bond heeft toezichthouder ACM geïnformeerd over de bevindingen.