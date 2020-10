Productiebedrijven waren in september voor de vijfde maand op rij positiever gestemd over hun toekomst, meldt statistiekbureau CBS maandag. Vooral het aantal orders en de kleinere voorraden zorgden voor een minder negatieve stemming dan in voorgaande maanden.

In april bereikte het vertrouwen van producenten een absoluut dieptepunt, met een waarde van -28,7. Ter indicatie, het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar was +0,4. In september kwam de indicator uit op een waarde van -4,8, waar dat een maand eerder nog -5,4 was.

De producerende bedrijven zien de laatste tijd vooral dat er een positieve trend is in het aantal orders dat ze ontvangen, al blijft het nog altijd achter bij het gebruikelijke niveau in deze tijd van het jaar. Ook zijn ze positiever over hun voorraden gereed product, omdat hun magazijnen langzaamaan leger worden. Over de daadwerkelijke productie in de komende drie maanden zijn ze negatiever gestemd.

Vooral bedrijven in de hout- en bouwmaterialenindustrie zien de toekomst weer relatief zonnig in. Dat geldt ook voor ondernemers in de aardolie- en chemische industrie. Daartegenover staan bedrijven in de metaalsector, die het negatiefst zijn over de toekomst.

Ook in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven, is het vertrouwen in de toekomst in september gegroeid bij producenten. Ook dat was voor de vijfde maand op rij.