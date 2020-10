De Amerikaanse regering zou SMIC, de grootste chipmaker van China, op een zwarte lijst hebben gezet. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times zaterdag op basis van een niet-openbaar overheidsdocument.

Daarin zou het Amerikaanse ministerie van Handel schrijven dat er een "onacceptabel risico" bestaat dat goederen die aan SMIC zijn geleverd, worden gebruikt voor Chinese militaire doeleinden.

Door de Amerikaanse sanctie wordt het voor SMIC - dat voor Semiconductor Manufacturing International Corporation staat - moeilijker om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven.

Het bedrijf gebruikt nu nog Amerikaanse producten om zijn chips te maken. Amerikaanse bedrijven zouden door de maatregel voortaan een vergunning nodig hebben om aan SMIC te mogen leveren.

De chipmaker laat in een reactie aan Financial Times weten niet door de VS op de hoogte te zijn gebracht en benadrukt geen banden te hebben met het Chinese leger.

Begin deze maand werd al gemeld dat de Amerikaanse regering van plan was om SMIC op de zwarte lijst te zetten.