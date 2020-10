Tata Steel in IJmuiden wordt door zijn Indiase moederbedrijf al jarenlang financieel afgeroomd. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad zaterdag na bestudering van jaarverslagen van het staalbedrijf.

Zo koopt Tata Steel IJmuiden, het voormalige Hoogovens, steenkool en ijzererts in bij een zusterbedrijf in Singapore voor een zeer hoge prijs. Het bedrijf in Singapore kocht in een recent boekjaar grondstoffen in voor 1,9 miljard euro en verkocht dit voor 3,9 miljard aan Tata Steel IJmuiden.

In de loop van de jaren zou het Noord-Hollandse bedrijf, dat sinds 2007 in handen is van de Indiase staalproducent Tata Steel, daardoor ruim 20 miljard euro te veel hebben betaald voor de grondstoffen. Tata Steel IJmuiden laat in een reactie aan de krant weten dat het echter gaat om marktconforme tarieven.

Managers ontvingen afgelopen jaren 45 miljoen aan bonussen

Daarnaast snijdt het bedrijf regelmatig in het personeelsbestand, terwijl in dezelfde periode het aantal managers juist groeide. In de afgelopen negen jaar zouden de managers in totaal 45 miljoen euro aan bonussen hebben ontvangen. Tata Steel IJmuiden schrijft in een reactie (pdf) hierop dat er sprake is van een "zorgvuldig" beloningsbeleid en dat het hierover verantwoording aflegt aan de ondernemingsraad.

De banen van medewerkers staan echter al geruime tijd onder druk. Al voor de coronacrisis moest worden bezuinigd op personeel. Door de uitbraak van COVID-19 werden problemen nog groter, vooral doordat autofabrieken stil kwamen te liggen. Deze fabrieken zijn belangrijke klanten van het bedrijf.

Vóór de zomer werd er gestaakt bij Tata Steel IJmuiden. Uiteindelijk kwamen de bedrijfsleiding en vakbonden tot een akkoord, waarmee het verdwijnen van zo'n duizend arbeidsplaatsen voorlopig van de baan is.