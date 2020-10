Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB roepen hun leden zaterdag in een brief op "om alles uit de kast te halen om een tweede golf en lockdown te voorkomen".

"Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen", schrijven VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in de brief.

Volgens de ondernemersorganisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het veranderen van dat gedrag, bijvoorbeeld door in winkels en bedrijven de aandacht te vestigen op het bewaren van afstand. "Omdat we merken dat de aandacht is verslapt, roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven."

Verder roepen de ondernemersorganisaties nogmaals op om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken en werknemers met klachten niet naar werk te laten komen.

Vrijdag maakte premier Mark Rutte bekend dat in nog eens acht veiligheidsregio's de coronamaatregelen zullen worden aangescherpt vanwege het oprukkende coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschuwde vorige week al dat Nederland aan de vooravond van een tweede golf staat.