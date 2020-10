Nu het piekseizoen voor kermisexploitanten ten einde is, kan de balans worden opgemaakt. Volgens Atze Lubach van de belangenvereniging Bovak is ongeveer een kwart van het normale aantal kermissen doorgegaan, zegt hij in gesprek met NU.nl. Het goede nieuws is dat er steden en dorpen zijn waar nu in het najaar alsnog de draaimolens en botsautootjes hun rondjes mogen doen.

Dat een groot deel van de kermissen niet door mocht gaan, is volgens Lubach te wijten aan de willekeur van gemeenten. "Soms weten we een week van tevoren nog niet of een evenement door kan gaan", zegt de Bovak-voorzitter.

Die knagende onzekerheid is volgens hem nog erger dan alle misgelopen omzet van de afgelopen maanden. "Je ziet dat bij plaatselijke overheden vooral veel beslist wordt op basis van onderbuikgevoel en willekeur." Terwijl kermissen volgens hem geen coronabrandhaard zijn.

Maar er zijn nu dus ook gemeenten die de kermis in het najaar welkom heten. "Sterker nog, er zijn kermissen bij gekomen die er voorheen niet waren. We hopen daarom de komende weken nog wat extra omzet te behalen. Al staat het in geen verhouding tot de gemiste inkomsten van de afgelopen tijd."

Veel hebben een baantje erbij op de vrachtwagen

Hoewel de financiële gevolgen van de coronacrisis groot zijn, heeft Lubach niet het idee dat veel exploitanten ermee stoppen. "Ik hoor wel dat veel ondernemers er een baantje bij hebben. Kermisuitbaters hebben uiteraard een vrachtwagenrijbewijs en sommigen gebruiken dat om bieten te transporteren, nu de bietencampagne weer is gestart. En straks gaan veel ondernemers weer oliebollen verkopen."

In het derde coronasteunpakket van het kabinet is een subsidie van ruim 10 miljoen euro opgenomen voor de kermisbranche. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Ook is er onduidelijkheid of dit geld in zijn geheel naar de kermissector gaat, of dat deze het moet delen met onder meer de festivalbranche, die ook grote klappen heeft gehad.

Begin volgend jaar breekt een lastige tijd aan, denkt Lubach. In de eerste maanden van het jaar laten kermisexploitanten onderhoud uitvoeren aan hun attracties en hebben ze dus veel kosten. Maar hoe het kermisseizoen er in 2021 uit komt te zien, is nog volstrekt onduidelijk en aan die onzekerheid komt voorlopig geen einde.