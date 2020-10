Vliegmaatschappij Lufthansa gaat het aantal arbeidsplaatsen voor piloten terugbrengen, van de huidige 5.000 naar ongeveer 3.900 banen. Dat bevestigt een woordvoeder van het bedrijf na berichtgeving van Der Spiegel.

Het besluit is een gevolg van de aanhoudende malaise in de luchtvaart. Aanvankelijk hoopte Lufthansa dat in de loop van het najaar het aantal boekingen weer zou aantrekken. Deze groei blijft echter uit.

Eerder deze week werd al duidelijk dat de Duitsers daarom aanvullende bezuinigingsmaatregelen nemen. Zo zet de luchtvaartmaatschappij het mes in het aantal vliegtuigen, dat de komende jaren wordt teruggeschroefd van 800 naar 650.

Dit heeft ook gevolgen voor de piloten. Tot aan 2022 wil het bedrijf 1.100 van de 5.000 pilotenbanen schrappen. Daarbij zet Lufthansa vooral in op deeltijdwerk en vroegpensioen. Het is momenteel in overleg met vertegenwoordigers van werknemers om tot een akkoord te komen.

Vorige maand kwamen de Duitse maatschappij en vakbond VC nog tot overeenstemming over het verlagen van de vergoedingen voor piloten. In ruil daarvoor zou het bedrijf geen piloten ontslaan tot maart 2021. Toen al gaf Lufthansa aan dat het voor de langere termijn verder zocht naar oplossing voor het overschot aan piloten.