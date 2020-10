Vakbond VCP wil dat het ook mogelijk wordt de AOW-leeftijd naar beneden aan te passen bij een dalende levensverwachting. De Vakcentrale voor Professionals reageert daarmee op CBS-cijfers waaruit vrijdag bleek dat de levensverwachting in Nederland mogelijk daalt als gevolg van de coronapandemie.

In het wetsvoorstel over de pensioenleeftijd dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, werkt de levensverwachting maar één kant op, zegt de VCP. Als Nederlanders gemiddeld een jaar ouder worden, moet iedereen acht maanden langer doorwerken. Wat er bij een dalende levensverwachting gebeurt, is niet geregeld.

"Daling van de AOW-leeftijd kan dan voor de hand liggen en dient niet op voorhand uitgesloten te worden", zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. De VCP, die 150.000 werkenden vertegenwoordigt, roept de Kamer op om ook een lagere pensioenleeftijd bespreekbaar te maken.

Het CBS meldde vrijdagochtend dat afgelopen voorjaar bijna negenduizend mensen meer overleden dan normaal. Het effect op de gemiddelde levensverwachting hangt af van de ontwikkelingen in de rest van het jaar.