Het aantal buitenlanders dat dit jaar naar Nederland komt, ligt 70 procent lager dan vorig jaar. Ook gaan tegen de 40 procent minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Daarmee is het toerisme in Nederland terug op het niveau van de jaren negentig. Dat sombere beeld schetst het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) maandag bij de opening van de derde Nationale Toerisme Top.

Bovendien nemen de vakantieplannen van Nederlanders en bezoekers uit de omliggende landen alleen maar verder af, naarmate het jaar vordert. Dat blijkt uit de eveneens maandag gepresenteerde vierde Vakantiemonitor van NBTC en Schiphol.

"Waar we begin dit jaar nog ruim 21 miljoen internationale bezoekers verwachtten, zijn dit er nu 14 miljoen minder", zegt Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC. "Daarnaast gaan Nederlanders ook minder op vakantie in eigen land dan vorig jaar. Deze cijfers zijn van het niveau van de jaren negentig."

Van 7 procent naar min van 70 procent

Aan het begin van dit jaar, voor de coronacrisis, was de verwachting nog dat 7 procent meer bezoekers naar Nederland zouden komen, bijna 22 miljoen. Onder andere in verband met het Eurovisie Songfestival en de Grand Prix van Zandvoort. Dat is nu omgeslagen in een min van 70 procent. Vranken: "Met de kennis van nu verwachten we nog geen zes miljoen bezoekers."

De NBTC-directeur voorziet dat mogelijk pas in 2024 sprake zal zijn van herstel. Van de mensen die zeggen nog vakantieplannen te hebben voor dit jaar, heeft een kwart nog niet geboekt. "En daarvan is nog niet de helft zich aan het oriënteren op vakanties", zegt Vranken. "Dus het is nog maar de vraag of deze mensen überhaupt nog gaan, gezien het oplopend aantal besmettingen en het veranderende sentiment."

De cijfers en een duurzaam herstel van de toerismesector staan centraal op de Nationale Toerisme Top, die vanwege corona online plaatsvindt, met bijna duizend belanghebbenden.