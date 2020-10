De Europese Commissie (EC) gaat in hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie over de vermeende staatssteun van Ierland aan Apple. Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Verstager vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een bedrag van 13 miljard euro.

Brussel bepaalde in de zomer van 2016 dat Apple in feite staatssteun van Ierland had ontvangen, via creatieve belastingconstructies. Zowel Apple als Ierland ging daartegen in beroep, het Gerecht van de Europese Unie stelde hen medio juli van dit jaar in het gelijk.

Apple had de miljarden overigens in 2018 al overgeboekt naar de Ierse overheid, in afwachting van de rechtsgang. Volgens Verstager roept de uitspraak van eerder dit jaar vragen op over de regels met betrekking tot staatssteun in relatie tot belastingconstructies. En is de wet onjuist geïnterpreteerd door het Gerecht.

"Daarom dragen we deze zaak aan bij het Europese Hof van Justitie." Verstager noemt het een topprioriteit van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat alle bedrijven de belasting af dragen die ze zouden moeten betalen. "Kleine en grote bedrijven." Landen mogen wel eigen regels opstellen met betrekking tot belastingen, maar die moeten wel in lijn zijn met de EU-wetgeving.

Belastingtarief van 0,005 procent

De belastingdeal tussen Ierland en Apple gaat terug tot 1991. Apple maakte in Ierland gebruik van twee dochterbedrijven met de rechten om het intellectueel eigendom van Apple buiten de Verenigde Staten te gebruiken. Dankzij de deal met Ierland betaalde Apple in 2003 over zijn winst een belasting van effectief 1 procent, dat liep tot 2014 terug naar 0,005 procent.

Apple heeft die constructie in 2015 aangepast.