Harley Davidson stopt met de verkoop en productie van motoren in India, de grootste markt voor motoren ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf is wel in gesprek met een partner voor de verkoop en distributie van Harley's in India, melden bronnen.

Harley Davidson is ongeveer een decennium in India aanwezig geweest met een fabriek in New Delhi en eigen verkoop in het land, maar kreeg er niet echt een voet aan de grond. Mogelijk dat de nieuwe partner een enkel model op de lokale markt zal produceren.

Volgens de bronnen is Harley Davidson in gesprek met Hero MotoCorp, dat in afzet de grootste maker van tweewielers is in India. In het afgelopen boekjaar maakte het bedrijf 6,4 miljoen scooters en motoren, een derde van de totale fabricage in India.

In dezelfde periode maakte Harley er 4.500 motoren, voornamelijk opgebouwd uit geïmporteerde onderdelen. De hoge importtarieven die India rekent zouden mede ten grondslag liggen aan het besluit van Harley Davidson zich goeddeels terug te trekken uit het land.