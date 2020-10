KLM moet op 1 oktober een herstelplan indienen bij minister Wopke Hoekstra van Financiën waarin het bedrijf duidelijk maakt hoe 15 procent op de kosten wordt bespaard. Dat is een voorwaarde voor het steunpakket van de overheid. Er is nog geen witte rook, laat een woordvoerder van de maatschappij vrijdag desgevraagd aan NU.nl weten.

KLM heeft de herstructureringsplannen per bedrijfsonderdeel al wel uitgewerkt. "Die liggen voor advies bij de ondernemingsraad", aldus de woordvoerder. Ondertussen onderhandelt KLM met de diverse vakbonden over het versoberen van de arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan. Met geen van de acht bonden is nog overeenstemming bereikt.

"Zolang de plannen bij de ondernemingsraad liggen en de gesprekken met de vakbonden lopen, ligt de focus van KLM op het zorgvuldig informeren en begeleiden van haar medewerkers." Over de nadere invulling van de bezuinigingen wil de woordvoerder dan ook niks kwijt.

Ook niet over hoeveel werknemers het bedrijf al verlaten hebben sinds KLM eind juli aankondigde dat 4.500 tot 5.000 banen verloren gaan in de reorganisatie.

KLM onderhandelt intensief met de vakbonden

"We geven geen tussenstand omdat het wekelijks wijzigt, er gaan nog steeds mensen weg als onderdeel van de vrijwillige vertrekregeling (vvr) bijvoorbeeld. Die verlaten tussen 1 september en 1 december het bedrijf." Via de vvr wordt het aantal fte met zo'n tweeduizend teruggebracht. Het niet verlengen van tijdelijke contracten scheelt vijftienhonderd fte en dan verlaten nog circa vijfhonderd KLM'ers het bedrijf via natuurlijk verloop.

Omdat er een mismatch is tussen de mensen die zich hebben aangemeld voor vrijwillig vertrek en de mensen die KLM kan missen, moet voor nog vijftienhonderd mensen een andere oplossing worden gevonden. Dat kan gedwongen ontslag betekenen. KLM onderhandelt intensief met vakbonden van het cabinepersoneel, de vliegers en het grondpersoneel.

"Hierbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk baanbehoud en goede begeleiding van werk naar werk, binnen of buiten KLM", besluit de woordvoerder.