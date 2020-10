Aardappelproducent Aviko neemt een fabriek van Unilever in Duitsland over, meldt het bedrijf vrijdag. De fabriek in Stavenhagen verwerkt aardappelen tot producten als aardappelpuree, knoedels, gnocchi en snacks.

Bij de Duitse fabriek in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren werken 210 mensen. Moederbedrijf Aviko Rixona is van plan de volledige capaciteit te gebruiken.

Aviko Rixona heeft zich ten doel gesteld wereldmarktleider te worden op het gebied van aardappelgranulaat en -vlokken. De vraag hiernaar neemt volgens het bedrijf snel toe, vooral door de wereldwijde honger naar zoute snacks.

De Duitse mededingingsautoriteit moet nog toestemming geven voor de transactie, die ook een strategische samenwerking tussen Aviko en Unilever behelst. Naar verwachting is alles voor het einde van het jaar rond.