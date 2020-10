Voedselproducent Mosa Meat heeft 55 miljoen dollar (zo'n 47 miljoen euro) opgehaald bij investeerders. Met het geld bouwt het bedrijf achter de kweekburger zijn huidige productiefaciliteiten in Maastricht om tot een volwaardige fabriek, meldt Mosa vrijdag.

Het grootste deel van de investering komt van het Luxemburgse voedingstechnologiefonds Blue Horizon Ventures, dat geld steekt in diervriendelijke initiatieven. Ook de investeringstak van de Duitse farmaceut Merck en de Zwitserse vleesverwerker Bell Food Group dragen weer bij.

Mosa Meat werd in 2013 opgezet door onderzoeker Mark Post van de Universiteit Maastricht en voedseldeskundige Peter Verstrate. Hun doel is om vlees op de markt te brengen dat volledig is gemaakt in een fabriek.

Overigens is er nog geen datum vastgesteld waarop de kweekburger aan consumenten verkocht kan worden. Er loopt nog een procedure bij de Europese voedselautoriteiten die daarvoor toestemming moeten geven.