Online supermarkt Picnic verruilt de samenwerking met de Nederlandse inkooporganisatie Superunie voor een gezamenlijke inkooporganisatie met het Duitse supermarktbedrijf EDEKA. Dat bevestigt medeoprichter Michiel Muller van Picnic, naar aanleiding van een vrijdag gepubliceerd artikel in Het Financieele Dagblad (FD).

Picnic, dat sinds 2018 actief is in Duitsland, heeft volgens Muller ambities om de Franse en Britse markt op te gaan. In dat kader is de samenwerking met de Duitsers gezocht.

"In Duitsland werkt het, dus waarom zouden we het ook niet in andere landen proberen?", stelt Muller retorisch. De nieuwe Duitse partner EDEKA boekt volgens Muller een jaaromzet van 60 miljard euro, Picnic bereikt dit jaar 500 miljoen euro. De Duitsers hebben eigen supermarkten en een inkooporganisatie.

Picnic stapt in die organisatie, het samenwerkingsverband gaat verder onder de naam Everest. "Daar kunnen ook derden zich bij aansluiten. Over een paar weken lanceert Picnic een eigen biologisch huismerk, dankzij de nieuwe samenwerking. "We creëren een sterke basis om samen verder Europa in te gaan."

Muller denkt dat ook elders in Europa behoefte is aan het bezorgen van boodschappen aan huis zonder bezorgkosten. Dat gebeurt onder dezelfde Picnic-naam. "Het gaat niet om het merk, maar om de dienst."

Net als bij Albert Heijn is het bezorgen van boodschappen bij Picnic ook nog verlieslatend. Muller: "Doordat we blijven investeren."